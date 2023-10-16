Лескотт: «Последние результаты станут для «Манчестер Сити» пинком под зад»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт поделился мнением о результатах команды Хосепа Гвардиолы в последних матчах. Перед перерывом на игры сборных «горожане» потерпели три поражения в четырех встречах.

«Последние неудачи станут пинком под зад игрокам команды. «Манчестер Сити» было сложно в матчах против «Арсенала» и «Вулверхэмптона». Поражение от «волков» было очень неожиданным. Надеюсь, что после этих неудач мотивация «горожан» увеличится», - приводит слова Лескотта Daily Mail.

Ближайший поединок подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют против «Брайтона» 21 октября.