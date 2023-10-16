Гравенберх назвал игрока «Ливерпуля», который удивил его больше всего

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх поделился мнением об одноклубнике Доминике Собослаи.

«Собослаи удивляет меня на тренировках. У этого парня невероятный удар. Иногда после тренировки мы отрабатываем удары, каждый его выстрел достигает цели. Это сумасшествие. Доминик удивил меня больше всех», - передает слова нидерландского полузащитника пресс-служба мерсисайдского топ-клуба.

Напомним, что Собослаи перешел в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно за 70 миллионов евро. Доминик подписал с английским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.