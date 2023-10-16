«Манчестер Сити» принял решение по Филлипсу

В «Манчестер Сити» окончательно определились с будущим опорного полузащитника Кэлвина Филлипса. Как стало известно Football Insider, «горожане» решили продать 27-летнего хавбека в январское трансферное окно.

Сам футболист готов к смене клубной прописки, поскольку не получает стабильной игровой практики в «Манчестер Сити». Кэлвин волнуется, что из-за этого не попадет в заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024.

В сезоне-2023/2024 Филлипс принял участие в пяти поединках на клубном уровне, не отметившись голевыми действиями. Контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.