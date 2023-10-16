«Верблюды» от Месси до Роналду: топ-30 плевков в истории мирового футбола

В отборочном матче к чемпионату мира 2026 года против сборной Аргентины нападающий национальной команды Парагвая Антонио Санабрия плюнул в сторону Лионеля Месси. Он запустил слюну вслед многократному обладателю «Золотого мяча» после словесной перепалки. В интервью после игры Месси сказал, что ничего не заметил и вообще не знает, «кто этот мальчик». В общем, до масштабного скандала ситуация не разгорелась. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» тем временем сделало подборку действий футболистов, которое их не красит.

И снова Месси

Вы думаете, плевать могут только в Месси и никак не наоборот? Значит, вы ошибаетесь. Не такой уж Лео и «хороший парень», как называл его Златан Ибрагимович. В 2008 году в матче чемпионата Испании за «Барселону» против «Малаги» Месси плюнул в игрока соперника Дуду. Они оказались на газоне по итогам единоборства, и Лео, когда поднимался на ноги, послал свой плевок в направлении спины Дуды, но не попал. Хосеп Гвардиола после матча отметил, что Месси нет оправданий, и выразил надежду, что такое случилось первый и последний раз.

Куда же без Роналду?

Где есть Лионель Месси, там сразу стоить искать и Криштиану Роналду. Тот в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» пускал слюну не только в соперника, но и в одноклубника. В 2009 году Роналду плюнул в Робби Сэвиджа из «Дерби Каунти» в победном матче 1/8 финала Кубка Англии (4:1). А в 2022 году Криштиану отпил воды из бутылки и вроде как случайно выплюнул её в шею одноклубника Энтони Эланги по завершении матча против «Саутгемптона» (1:1). Потерял концентрацию, если переводить на футбольный язык.

Тотти против Поульсена

На Евро-2004 легендарный Франческо Тотти плюнул в Кристиана Поульсена во втором тайме матча группового этапа Дания – Италия (0:0). Об этом стало широко известно уже после игры, когда получили распространение соответствующие фото и видео. УЕФА дисквалифицировал Тотти на три матча, и он больше не сыграл на Евро-2004, где итальянцы не вышли из группы. Франческо сначала заявил, что вообще не помнит о своём плевке, а потом попросил прощения у иконы святой Мадонны в одной из церквей Рима.

«Дубль» Райкаарда против Фёллера

Тотти было с кого брать пример. В матче 1/8 финала ЧМ-1990 ФРГ – Нидерланды (2:1) Франк Райкаард переплюнул многих, дважды плюнув в Руди Фёллера за считанные минуты. Там как было? Райкаард получил за фол против Фёллера жёлтую карточку и плюнул в сторону затылка Руди, которого также предупредили за стычку. После подачи стандарта они вновь сцепились и были наказаны прямыми красными карточками, а когда обоюдно покидали поле, Райкаард плюнул Фёллеру теперь прямо в лицо. Вот это комбо! Мы засчитали этот инцидент как объединённый плевок.

Фрай – в Джеррарда

Вновь перенесёмся в чемпионат Европы 2004 года. Во встрече второго тура группового этапа Англия – Швейцария (3:0) Александер Фрай отметился плевком в Стивена Джеррарда. Арбитр не заметил этого, а после матча начались «игрушки» с дисквалификацией Фрая. Сначала в УЕФА не смогли доказать факт плевка, несмотря на наличие видеозаписи. На следующий день Фрая всё-таки отстранили от участия в последней встрече группового этапа с Францией, а ещё почти через месяц Александер всё-таки удостоился трёхматчевой дисквалификации.

Чилаверт – в Роберто Карлоса

Два своенравных южноамериканца выясняли между собой отношения во время и после отборочного матча ЧМ-2002 между Бразилией и Парагваем (2:0). Роберто Карлос допускал оскорбительные высказывания в адрес нескольких парагвайских футболистов, за что и получил по окончании игры плевок в свой адрес от Чилаверта. Хосе Луис вполне мог и боднуть своего оппонента, но решил ограничиться одним плевком. Чилаверт получил дисквалификацию, из-за которой пропустил стартовый матч Парагвая на чемпионате мира в Японии и Южной Корее против ЮАР.

Линкольн – в Хитцльшпергера

В 2005 году в Кубке немецкой лиги (сейчас такого турнира уже не существует) сомнительным поступком отметился игрок «Шальке» Линкольн, плюнувший в рот Томасу Хитцльшергеру из «Штутгарта». После матча пострадавший футболист заявил, что потерял всякое уважение к Линкольну как к человеку. Сам же Линкольн высказался в примирительном ключе, признав свою ошибку, пристыдив себя и выразив готовность принять заслуженное наказание. Дисквалифицирован он был на один месяц.

Каррагер и Мостовой

Джейми Каррагер заявлял, что Александр Мостовой в бытность игроком «Сельты» плюнул него в матче Кубка УЕФА в 1998 году (тот, правда, отрицает). Легенда «Ливерпуля» рассказал об этом, комментируя скандал вокруг Паписса Сиссе из «Ньюкасла» и Джонни Эванса из «Манчестер Юнайтед». Они любезно обменялись плевками в матче Английской премьер-лиги весной 2015 года. «Красные дьяволы» тогда победили «сорок» в гостях со счётом 1:0. FA дала Эвансу дисквалификацию на шесть матчей, а вот Сиссе получил бан на семь встреч.

И опять про Каррагера. Он сам не сдержал эмоций в 2018 году по итогам поражения «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2. После матча Каррагера спровоцировал болельщик манкунианского клуба. Он поравнялся на своей машине с автомобилем Джейми и напомнил тому, с каким счётом проиграл «Ливерпуль». Тогда Каррагер открыл окно и плюнул в сторону машины своего обидчика, а попал в лицо 14-летней дочери фана «МЮ». Потом Каррагер извинился, но Sky Sports всё равно отстранил его от экспертной работы.

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Клотет, Мейрелеш

Пеп Клотет, тренировавший московское «Торпедо», весной нынешнего года плюнул, проходя мимо судьи, когда «чёрно-белые» играли в дерби со «Спартаком». Кроме того, Клотет в первом тайме после своего удаления перелез через ограду и назвал арбитра «клоуном».

В конце 2012 года Рауль Мейрелеш из «Фенербахче» показал неприличный жест и плюнул в сторону рефери после своего удаления в матче с «Галатасараем» (1:2). Потом плевок Рауля был признан неумышленным, а его дисквалификацию сократили с одиннадцати до четырёх матчей.

Клементе, Дуглас Коста, Макелеле

Хавьер Клементе побывал в разных ипостасях. Главным тренером «Бетиса» он сам плюнул в болельщика команды, а позже резко раскритиковал Самюэля Это'о из «Барселоны» за плевок в сторону игрока «Атлетика» из Бильбао. В то время Клементе тренировал уже басконский клуб.

В 2018 году Дуглас Коста из «Ювентуса» плюнул в лицо Федерико ди Франческо и получил красную карточку, а потом был дисквалифицирован на четыре матча Серии А. Любопытно, что за пару минут до плевка Коста боднул ди Франческо и был наказан жёлтой карточкой.

Владимир Кисенков из «Томи» в декабре 2013 года отблагодарил главного арбитра Александра Егорова плевком за вторую жёлтую карточку (за фол против Маурисио) во встрече с «Тереком» (ныне «Ахмат»). КДК РФС дисквалифицировал Кисенкова на шесть матчей за агрессивное поведение.

Стив Борг из сборной Мальты плюнул в Скотта Брауна из сборной Шотландии в отборочном матче ЧМ-2018. Бывший защитник «Ротора» Александр Ещенко вспоминал, что Клод Макелеле из «Нанта» плюнул в него в 1994 году в матче Кубка УЕФА (волгоградцы выиграли тогда 3:2).

Пепе, Пике, Серхио Рамос

В 2018 году Томаш Кадар из киевского «Динамо» плюнул в арбитра Анатолия Абдулу по ходу матча чемпионата Украины с «Ворсклой». В том же году Евгений Селезнёв из турецкого «Акхисара» плюнул в соперника в игре с «Ризерспором» и получил прямую красную карточку.

Сейду Кейта из «Ромы» рассказывал, что в 2014 году в него плюнул Пепе из мадридского «Реала» перед товарищеским матчем за отказ пожать руку. Кейта в ответ швырнул в Пепе бутылку. Сейду имел с Пепе давний конфликт ещё со времени своего выступления за «Барселону».

В 2020 году Маркус Тюрам из мёнхенгладбахской «Боруссии» плюнул в лицо Штефана Поша из «Хоффенхайма» и был удалён за это. Весной 2023 года Самет Акайдын из «Фенербахче» плюнул в праздновавшего гол Махмуда Хассана из «Транбзонспора» и не был удалён.

В 2005 году тренер аргентинской «Боки Хуниорс» Хорхе Бенитес оказался уволен из-за плевка в одного из футболистов мексиканской «Гвадалахары» в матче Кубка Либертадорес. Руководство клуба решило расстаться с наставником после просмотра соответствующей видеозаписи.

Кто ещё плевался из футболистов? Георге Хаджи из «Галатасарая» в 2001 году плюнул в арбитра матча с «Генчлербирлиги». Серхио Рамос в бытность игроком мадридского «Реала» плевался в Дугласа Косту из «Атлетико» в 2012 году и в Яго «Аспаса» из «Сельты» в 2017 году.

Жерар Пике слишком активно себя вёл во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2010 и позволил себе плюнуть в бывшего президента «Валенсии» Педро Кортеса. В общем, «верблюжье» поведение не чуждо многим футболистам…

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Кирилл Иванцов