«Ньюкасл» хочет купить полузащитника «Арсенала»

23-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу может сменить клубную прописку в ближайшем будущем, об этом рапортуют журналисты The Mirror.

По сведениям источника, в услугах хавбека сборной Англии заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» могут заполучить футболиста в январское трансферное окно. Смит-Роу готов сменить команду, поскольку не получает стабильной игровой практики в стане «канониров».

Трудовое соглашение полузащитника с «Арсеналом» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Эмил провел лишь две игры.