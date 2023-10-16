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«Ньюкасл» хочет купить полузащитника «Арсенала»

16 Октября 2023 • 09:01 Комментировать

23-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу может сменить клубную прописку в ближайшем будущем, об этом рапортуют журналисты The Mirror.

По сведениям источника, в услугах хавбека сборной Англии заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» могут заполучить футболиста в январское трансферное окно. Смит-Роу готов сменить команду, поскольку не получает стабильной игровой практики в стане «канониров».

Трудовое соглашение полузащитника с «Арсеналом» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Эмил провел лишь две игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу трансферы футбола - зима 2024
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