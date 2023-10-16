Известен следующий клуб экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда

30-летний атакующий полузащитник Джесси Лингард, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортует посредством соцсетей инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, новым местом работы англичанина станет «Аль-Иттифак». Стороны подпишут контракт в январе следующего года. Ранее Джесси поддерживал форму в расположении этого клуба.

В прошлом сезоне Лингард выступал в Премьер-лиге за «Ноттингем Форест». Вингер принял участие в 17 поединках чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями.