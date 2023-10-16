Помощник тен Хага может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Митчелл ван дер Гааг может покинуть английский гранд и перебраться в чемпионат Нидерландов. По сведениям The Athletic, заинтересованность в услугах специалиста проявляет амстердамский «Аякс», который хочет пригласить его на пост наставника команды.

Ван дер Гааг работал с молодежной командой «Аякса» с 2019 по 2021 год. После этого он перешел в тренерский штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Трудовое соглашение специалиста с манкунианцами рассчитано до середины 2025 года.

«Аякс» неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата Нидерландов. Команда набрала пять очков в шести турах и занимает лишь 16-е место в турнирной таблице.