Тен Хаг изменил решение по Мактоминаю

26-летний шотландский хавбек Скотт Мактоминай не покинет «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг решил не продавать игрока зимой после его успешного выступления в поединке против «Брентфорда» (2:1). В том матче Мактоминай отметился двумя забитыми мячами и принес своей команде волевую победу.

Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.