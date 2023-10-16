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Тен Хаг изменил решение по Мактоминаю

16 Октября 2023 • 07:31 Комментировать

26-летний шотландский хавбек Скотт Мактоминай не покинет «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг решил не продавать игрока зимой после его успешного выступления в поединке против «Брентфорда» (2:1). В том матче Мактоминай отметился двумя забитыми мячами и принес своей команде волевую победу.

Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Скотт Мактоминай
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