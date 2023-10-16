Морган: «Надо было уволить тен Хага, а Роналду сделать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Британский журналист Пирс Морган высказался о показателях португальского нападающего Криштиану Роналду в нынешнем году. На счету 38-летнего форварда 46 голевых действий в 42 играх.

«Роналду якобы был проблемой в «Манчестер Юнайтед». Надо было уволить тен Хага, а Криштиану оставить и сделать капитаном команды», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

Напомним, что Роналду покинул «красных дьяволов» в конце прошлого года. В январе 2023-го Криштиану присоединился к саудовскому «Аль-Насру». Его заработная плата в этом клубе составляет 200 млн евро в год.