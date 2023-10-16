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Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт высказался в поддержку Хендерсона

16 Октября 2023 • 03:00 Комментировать
Англия
...
Италия
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17.10 21:45

Футболист «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал, что думает об отношении к Джордану Хендерсону со стороны болельщиков.

Прошедшим летом бывший капитан «Ливерпуля» перешёл в саудовский «Аль-Иттифак». Английские болельщики осудили решение полузащитника, а в недавнем товарищеском матче сборной Англии против Австралии (1:0) освистали 33-летнего игрока.

«Хендо – источник вдохновения не только для меня, но и для многих. Было больно слышать свист в его адрес. Неприятная ситуация, учитывая все его заслуги.

Это его карьера, он вправе сам принимать решения, и мы должны поддерживать таких игроков, как он. Впрочем, зная Джордана, могу с уверенностью сказать, что этот инцидент его не задел», – цитирует Daily Mirror Эллиотта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Англии Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Харви Эллиотт
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