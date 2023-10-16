​Стал вице-чемпионом мира - но сейчас тренирует клуб из девятой лиги

Французский защитник, которого когда-то ждали в российском чемпионате и который в 2006 году стал вице-чемпионом мира со сборной Франции, сейчас тренирует клуб - но выступает он аж в девятом по силе дивизионе английского футбола.

Речь идет о клубе под названием «Скелмерсдэйл», предыдущий наставник которого, Мэтт Поттер, подал в отставку, добыв лишь одну победу в первых шестнадцати турах чемпионата.

Так что перед Шимбонда, который в 2006 году не провел на поле ни одной минуты за сборную Франции, стоит задача спасти клуб от вылета. Пока что «Скелмерсдэйл» отстает от спасительного места на десять очков.