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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стал вице-чемпионом мира - но сейчас тренирует клуб из девятой лиги

16 Октября 2023 • 01:14 Комментировать

Французский защитник, которого когда-то ждали в российском чемпионате и который в 2006 году стал вице-чемпионом мира со сборной Франции, сейчас тренирует клуб - но выступает он аж в девятом по силе дивизионе английского футбола.

Речь идет о клубе под названием «Скелмерсдэйл», предыдущий наставник которого, Мэтт Поттер, подал в отставку, добыв лишь одну победу в первых шестнадцати турах чемпионата.

Так что перед Шимбонда, который в 2006 году не провел на поле ни одной минуты за сборную Франции, стоит задача спасти клуб от вылета. Пока что «Скелмерсдэйл» отстает от спасительного места на десять очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Паскаль Шимбонда ЧМ-2006 Скелмерсдэйл
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