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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Девушки «Эвертона» выиграли дерби с «Ливерпулем»

16 Октября 2023 • 00:51 Комментировать

В следующем туре английского чемпионата АПЛ «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Эвертоном», а перед этим  поединке сошлись женские представители этих клубов. И, если в мужском дерби победа «ирисок» выглядит маловероятной, на женском уровне выиграли именно они - хотя и это казалось маловероятным.

Дело в том, что девушки из «Ливерпуля» выиграли первые два матча чемпионата, а «ириски», наоборот, дважды проиграли. Но даже присутствие Юргена Клоппа не помогло дамам «Ливерпуля» выиграть - а может, даже сглазило. Единственный мяч встречи в первом тайме забила Меган Финнигэн.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон
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