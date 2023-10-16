​Девушки «Эвертона» выиграли дерби с «Ливерпулем»

В следующем туре английского чемпионата АПЛ «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Эвертоном», а перед этим поединке сошлись женские представители этих клубов. И, если в мужском дерби победа «ирисок» выглядит маловероятной, на женском уровне выиграли именно они - хотя и это казалось маловероятным.

Дело в том, что девушки из «Ливерпуля» выиграли первые два матча чемпионата, а «ириски», наоборот, дважды проиграли. Но даже присутствие Юргена Клоппа не помогло дамам «Ливерпуля» выиграть - а может, даже сглазило. Единственный мяч встречи в первом тайме забила Меган Финнигэн.