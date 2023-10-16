​Глейзеры уступят 25 процентов акций клуба Джиму Рэтклиффу

Мы уже сообщали, что владеющая «Манчестер Юнайтед» семья Глейзеров отказалась продавать клуб саудовскому покупателю, несмотря на сумму в несколько миллиардов евро - называлась цифра от 5 до 8. Но, как сообщает The Sun, Глейзеры решили уступить 25 процентов акций сэру Джиму Рэтклиффу, который будет контролировать некоторые аспекты деятельности футбольного клуба.

Напомним, что в последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал чемпионат Англии в 2013 году, в прошлом сезоне команда заняла третье место. В нынешнем сезоне команда идет пока что лишь на десятой строчке.