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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Глейзеры уступят 25 процентов акций клуба Джиму Рэтклиффу

16 Октября 2023 • 00:07 Комментировать

Мы уже сообщали, что владеющая «Манчестер Юнайтед» семья Глейзеров отказалась продавать клуб саудовскому покупателю, несмотря на сумму в несколько миллиардов евро - называлась цифра от 5 до 8. Но, как сообщает The Sun, Глейзеры решили уступить 25 процентов акций сэру Джиму Рэтклиффу, который будет контролировать некоторые аспекты деятельности футбольного клуба.

Напомним, что в последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал чемпионат Англии в 2013 году, в прошлом сезоне команда заняла третье место. В нынешнем сезоне команда идет пока что лишь на десятой строчке.


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Манчестер Юнайтед
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