Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём бывшем одноклубнике Сандро Тонали, которого обвиняют в совершении ставок на футбол.

Швед отметил, что мало знает об этой ситуации, ведь ранее он никогда ничего не слышал об этом от итальянца.

«Если у него есть игровая зависимость, вы должны помочь ему. Я тоже играл в казино, но, конечно, если кто-то делает ставки на футбол, это другая история», - приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

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