Агент Дзаньоло: Николо никогда не делал ставок

Агент нападающего «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло Джанлука Тонгоцци высказался об обвинении в адрес его клиента из-за ставок на футбольные матчи.

Агент отметил, что форвард никогда не делал ставки.

«Возможно, он играл в карточные игры, такие как покер и блэкджек, на нелегальных онлайн-платформах, но он не знал, что они незаконны», - приводит слова Тонгоцци La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что в списке подозреваемых, предположительно ставивших на матчи, находятся 17 футболистов, среди которых находятся Сандро Тонали («Ньюкасл») и Никола Залевски («Рома»).