«Манчестер Сити» изучает возможности усиления состава на следующий год. Как сообщает TEAMtalk, чемпионы Англии хотят подписать звёздного полузащитника Йозуа Киммиха из «Баварии».

По данным источника, многое будет зависеть от того, готов ли Киммих уйти из «Баварии». Если ответ на этот вопрос будет «да», то «Манчестер Сити» будет решительно действовать. Хосеп Гвардиола в своё время уже работал с Йозуа в Мюнхене.

Действующий контракт Киммиха рассчитан до средины 2025 года, и «Бавария» хотела бы подписать с игроком новое трудовое соглашение.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Йозуа Киммиха в 75 миллионов евро.