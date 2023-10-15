Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер находится на радаре «Ромы» - клуб Серии А как раз активно изучает возможности усиления оборонительной линии. Впрочем, этот трансфер может и не состояться зимой из-за ситуации римского клуба с финансовым fair play. Об этом на своих страницах рассказывает Sports Witness.

В сезоне 2023/2024 Эрик Дайер за «Тоттенхэм» ещё не играл. Действующий контракт защитника в Лондоне рассчитан до конца июня.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Эрика Дайера в 18 миллионов евро.