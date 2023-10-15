Руни вернулся в Англию: Сможет ли он вывести «Бирмингем» в Премьер-лигу

Легендарный Уэйн Руни пытается сделать свою тренерскую карьеру не менее яркой, чем игровую. На днях экс-форвард «МЮ» и сборной Англии принял «Бирмингем». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает его шансы на успех.

Владельцы «Бирмингема» рискуют, пригласив Руни

Откровенно говоря, назначение Уэйна Руни в «Бирмингем» выглядит крайне странным и удивительным. «Синие» довольно неплохо начали сезон под руководством Джона Юстаса. «Бирмингем» идёт шестым, а в двух последних турах обыграл «Хаддерсфилд» и «Вест Бромвич» с общим счётом 7:2.

Можно было бы понять смену наставника, если бы руководство клуба пригласило бы успешного специалиста, надеясь, что тот сможет вывести «Бирмингем» как минимум в плей-офф борьбы за путёвку в Премьер-лигу. Однако Уэйн Руни пока не блещет в роли тренера. До «Бирмингема» он трудился в «ДиСи Юнайтед» и не смог в текущем сезоне вывести команду в плей-офф МЛС.

Кажется, приглашение Руни – это скорее медийный ход для американских владельцев «Бирмингема». Если же по итогам сезона команда выпадет из топ-6, то это будет очевидной неудачей и ударит по репутации экс-звезды «МЮ».

Руни не может похвастаться результатами как тренер

Для него это уже второй заход в Чемпионшип. В ноябре 2020-го Руни принял «Дерби» как исполняющий обязанности главного тренера, а в январе избавился от приставки «и.о.». Тот опыт удачным назвать всё же нельзя. В первом сезоне «бараны» чудом спаслись от вылета из Чемпионшипа. «Дерби» на финише проиграл шесть матчей подряд, а в последнем туре играл с прямым конкурентом «Шеффилд Уэнсдэй». В конце игры подопечные Руни с пенальти сравняли счёт – 3:3, отправив «сов» дивизионом ниже. Вдобавок к этому в параллельном матче «Кардифф Сити» на 88-й минуте вырвал ничью у «Ротерхэма», который в случае победы опередил бы «Дерби».

Второй сезон у Руни получился ярче. «Дерби» начал сезон со штрафом в 12 очков, что в принципе делало шансы на выживание низкими. Однако «бараны» здорово начали сезон, добившись пяти побед в стартовых десяти турах. В какой-то момент казалось, что «Дерби» получится спастись, а самого Руни рассматривали в качестве замены Рафаэлю Бенитесу в «Эвертоне», при этом наставник предпочёл остаться. Правда, чуда не случилось. «Дерби» в итоге стал вторым с конца и вылетел. Справедливости ради отметим, что если бы не штраф в 12 очков, то «бараны» были бы 17-ми и сохранили бы место в Чемпионшипе.

Руни после этого решил уехать в США и принять не менее проблемный «ДиСи Юнайтед». Англичанин говорил, что отправился в МЛС для получения опыта и развития как тренер. Сезон в США получился для Руни не лучшим – 14 поражений в 34 турах при всего 10 победах. В итоге девятое место в конференции и непопадание в плей-офф.

Игроки высоко ценят Руни

Тем не менее бывшие подопечные признают понимание игры со стороны Руни. Льюис О’Брайен из «ДиСи Юнайтед» отмечал: «Он заставляет задуматься о том, что вы никогда не думали об игре. Вы смотрите видео, и он останавливает его, а его помощники спрашивают: «Куда ты должен отдать сейчас?». Я давал свой ответ, и тогда Уэйн говорил: «Нет, ты должен был отдать этот пас пять секунд назад, потому что этот соперник бежит в ту сторону, и его работа ног нарушена». Я не думал ни о чём подобном. Просто есть стороны игры, которые футболисты не видят, и когда такой тренер, как Уэйн, и его штаб, который был с ним некоторое время, понимают эти мелочи, это странно. Я постарался извлечь из этой ситуации максимум возможного».

В свою очередь Мартин Вагхорн из «Дерби» добавил: «Он чувствовал, что игроки волнуются, и просто старался успокоить их. У него есть менталитет победителя, но если говорить о том, как он передает его игрокам, то он очень спокоен. Он привносит много спокойствия в ситуации давления. Он очень хорошо себя ставит в команде».

В «Бирмингеме» надеются на Руни

Несмотря на спорность кандидатуры, в «Бирмингеме» верят в нового наставника. Сам Руни впервые получил роль в проекте, который не выглядит проблемным. В отличие от «Дерби» и «ДиСи Юнайтед», «Бирмингем» развивается, и перед наставником стоит по-настоящему серьёзная задача.

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Совладелец клуба Том Вагнер отмечает: «Уэйн – прирожденный победитель. Мы верим, что при поддержке тренерского штаба, клуба и наших болельщиков он выведет «синих» на следующий этап нашего пути. Его игровая философия поможет реализовать те амбиции, которые мы поставили перед «Бирмингемом».

Сам Руни признаётся: «Мне нравится, что мы находимся в хорошем положении. Мне нравится вызов. Мне нравится это давление. Это то, с чем я сталкивался ещё в детстве, когда мне было 16 лет. Для некоторых игроков это может быть в новинку, поэтому моя работа заключается в том, чтобы подготовить их к этому».

Роман Андреев