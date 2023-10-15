​«Тоттенхэму» интересен форвард «Фейеноорда»

«Тоттенхэм» сохраняет интерес к нападающему Сантьяго Хименесу из «Фейеноорда». Об этом на своих страницах рассказывает La Repubblica.

Также Хименес находится на радарах таких клубов, как «Реал», «Интер» и «Боруссия» (Дортмунд). Стоимость 22-летнего мексиканца в одно из следующих трансферных окон может составить в районе 50 миллионов евро.

В девяти официальных матчах сезона 2023/2024 Сантьяго Хименес записал на свой счёт 12 голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хименеса в 25 миллионов евро.