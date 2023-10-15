Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс хочет сменить клубную пропуску.

По информации Bayern & Germany, Филлипс недоволен своим текущим положением в английском гранде, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом из клуба. Сообщается, что «горожане» не будут препятствовать трансферу 27-летнего хавбека.

Как утверждает источник, в услугах Филлипса заинтересована мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Филлипса с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.