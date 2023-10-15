​«Ливерпуль» готовит рекордный трансфер топ-игрока

Поговаривают, что в обозримом будущем нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль». Гранд Премьер-лиги уже ищет замену для египтянина – мерсисайдцы положили глаз на Лероя Сане из «Баварии».

Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» готов подписать Сане за рекордные для клуба деньги, то есть потратить больше 80 миллионов фунтов.

Как известно, Сане уже выступал в чемпионате Англии – за «Манчестер Сити».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Бавария» готовится вступить с Лероем Сане в переговоры о новом контракте.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.