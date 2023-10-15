Один из футболистов Английской премьер-лиги, чьё имя не раскрывается, в мае прошлого года по случаю дня рождения устраивал секс-вечеринку. Об этом информирует таблоид The Sun, приводя комментарий одной из участниц мероприятия.

Вечеринка проходила в одном из пятизвёздочных отелей Лондона. Девушки, которые участвовали в мероприятии, перед входом сдавали мобильные телефоны и подписывали документ о неразглашении. Их тщательно обыскивали, чтобы гарантировать отсутствие средств для видеосъёмки.

Отмечается, что на вечеринке присутствовали несколько футболистов из английских клубов.