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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Футболист из АПЛ организовал секс-вечеринку слухи

15 Октября 2023 • 15:39 Комментировать

Один из футболистов Английской премьер-лиги, чьё имя не раскрывается, в мае прошлого года по случаю дня рождения устраивал секс-вечеринку. Об этом информирует таблоид The Sun, приводя комментарий одной из участниц мероприятия.

Вечеринка проходила в одном из пятизвёздочных отелей Лондона.  Девушки, которые участвовали в мероприятии, перед входом сдавали мобильные телефоны и подписывали документ о неразглашении. Их тщательно обыскивали, чтобы гарантировать отсутствие средств для видеосъёмки.

Отмечается, что на вечеринке присутствовали несколько футболистов из английских клубов.

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АПЛ
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