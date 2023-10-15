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​Будущее Гринвуда – игрок сделал выбор

15 Октября 2023 • 14:36 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Мэйсон Гринвуд перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. В стане «красных дьяволов» решили не восстанавливать Гринвуда в первой команде из-за негативного шлейфа от истории с обвинениями в попытке изнасилования и нападении, хотя эти обвинения с игрока и были сняты.

Как сообщает The Sun, Гринвуд хотел бы, чтобы «Хетафе» в итоге выкупил его у «Манчестер Юнайтед». 22-летнему футболисту нравится жизнь в Испании, и он рассчитывает провести там не только один сезон.

В пяти матчах Ла Лиги Мэйсон Гринвуд забил один гол и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024
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