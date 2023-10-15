​«Арсенал» опережает «Барселону» в гонке за талантливым бельгийцем

Европейские гранды активно следят за талантливым бельгийским полузащитником Артуром Вермиреном, которого на днях вызвали в сборную Бельгии. В числе клубов, которые проявляют интерес к 18-летнему футболисту, находятся «Арсенал» и «Барселоны».

Как сообщает испанский Sport, в настоящий момент в гонке за Вермиреном лидирует «Арсенал». Клуб Премьер-лиги готов заплатить за молодого игрока 20 миллионов евро. «Барселона» сможет выложить такую сумму только в случае улучшения финансового положения в ближайшие месяцы.

Отметим, что на клубном уровне Артур Вермирен представляет «Антверпен».