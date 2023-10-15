Экс-тренер «Атлетико»: «Альварес - это реинкарнация Альфредо ди Стефано»

Экс-наставник мадридского «Атлетико» Хорхе Д’Алессандро высказал мнение о форварде Хулиане Альваресе, выступающем за «Манчестер Сити» и сборную Аргентины.

«Альварес - это реинкарнация Альфредо ди Стефано. Хулиан выкладывается на все 100%, когда находится на футбольном поле. Ди Стефано стал великим, когда не было подобных условий для игроков, как сейчас. Представляете, чего может достичь Альварес в нынешнее время? Это машина для атаки», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний аргентинец провел восемь поединков, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.