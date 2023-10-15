«Манчестер Юнайтед» летом пытался подписать Симонса

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» пытался заполучить полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, который сейчас выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи.

По информации источника, манкунианцы, как и «РБ Лейпциг», сделали крупные предложения по 20-летнему футболисту, однако получили отказ. Отмечается, что несогласие «ПСЖ» было обусловлено тем, что деньги от трансфера пришлось бы перечислить нидерландскому ПСВ, за который ранее выступал Симонс.

В текущем сезоне Симонс провёл за «РБ Лейпциг» 11 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 40 миллионов евро.