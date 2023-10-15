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«Манчестер Юнайтед» летом пытался подписать Симонса

15 Октября 2023 • 10:09 Комментировать
Дармштадт
...
РБ Лейпциг
21.10 16:30

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» пытался заполучить полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, который сейчас выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи.

По информации источника, манкунианцы, как и «РБ Лейпциг», сделали крупные предложения по 20-летнему футболисту, однако получили отказ. Отмечается, что несогласие «ПСЖ» было обусловлено тем, что деньги от трансфера пришлось бы перечислить нидерландскому ПСВ, за который ранее выступал Симонс.  

В текущем сезоне Симонс провёл за «РБ Лейпциг» 11 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс
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