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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Иногда это напрягает»: даже такая машина, как Холанн, чувствует давление из-за безголевой засухи

15 Октября 2023 • 09:55 Комментировать (1)

Глядя на форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанна, кажется, будто этот футболист из стали. Но всё же Холанн, как и все люди, тоже подвержен слабостям. Три игры подряд в АПЛ тому показатель. При всём этом норвежец будет представлять собой угрозу для Испании в матче квалификации на Евро–2024.

Ранее Холанн прервал серию без забитых голов в матче против Кипра в групповом отборе на чемпионат Европы 2024 года. Норвежцы победили со счётом 4:0, и дубль записал лидер команды. Испанцев может пугать статистика форварда в сборной – 27 матчей, 27 голов. В четверг он прервал серию из трёх матчей без голов. Тем не менее даже такая короткая дистанция без голевых действий говорит о кризисе, который футболисту удалось прервать.

Лучше играешь – больше давление

После победной игры с Кипром Холанн сделал заявления, в которых затронул тему узнаваемости и давления. Форвард сказал, что немного устал всё время слышать своё имя и быть на слуху. И ведь правда, давление, которому он подвергается, вероятно, необоснованно. Сыграй ты два матча, три или восемь – всё равно давление будет, и, возможно, будет увеличиваться.

«Иногда это немного напрягает, и я уже устал слышать своё имя», – сказал Холанн на пресс-конференции после победы над Кипром.

Рекордсмен мира

Интересный факт о норвежце откопали журналисты портала International Age Records. По данным портала, Холанн является рекордсменом по прыжку с места среди пятилетних детей. Его рекорд – 1,63 метра. Это достижение до сих пор принадлежит нападающему «МЮ», а это говорит о том, что фигура Холанна в мировом футболе не может быть незаметной.

Надежда сборной

Норвегия обычно славится в зимних видах спорта, а с футболом как-то не задалось. В команде порой появляются громкие имена: Уле Гуннар Сульшер, Йон Арне Риисе, Мартин Эдегор. Но все они играли (а Эдегор продолжает играть) в разные поколения. Норвежцев нельзя назвать сильной командой, скорее у них индивидуально выделяются из состава несколько игроков. До конца квалификации у норвежцев остаётся три тура. 15 октября команда на выезде сыграет против Испании и в декабре проведёт два матча против Фарерских островов и Шотландии. С учётом распределения мест (их вы можете посмотреть здесь. Шансы у Норвегии есть и неплохие. Важно забрать ничью в Испании, а затем победить в оставшихся матчах. Скорее всего, всё будет зависеть от формы Холанна.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Испании Сборная Норвегии АПЛ евро-2024 Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
15 Октября 2023 в 11:06
Защи АПЛ приноровились к нему - нет эффекта неожиданности. Плюс он стал филонить временами...
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