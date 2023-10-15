Ахметов: «Мудрик покорит Европу благодаря своему таланту»

Владелец украинского «Шахтёра» Ринат Ахметов поделился мнением о трансфере полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Верю, что у Михаила всё получится. Благодаря таланту, умноженному на упорный труд, он достигнет всех возможных спортивных вершин, покорит Европу и воплотит свои мечты», - приводятся слова руководителя на официальном сайте клуба.

Мудрик перешел в «Челси» в начале 2023 года. Его трансфер обошелся «пенсионерам» в 70 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний вингер провел семь поединков в рамках Английской премьер-лиги и забил один гол.