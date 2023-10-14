​Эдегор оценил свой период в «Реале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о своём периоде в мадридском «Реале».

«Мой период в Мадриде был хорошим. Это был позитивный этап, хотя, возможно, некоторые думают иначе. Я многому научился, повзрослел и имел возможность тренироваться с лучшими игроками мира. Но в итоге лучшим решение было уйти, ведь я хотел больше играть и продолжать расти.

Если бы я не прошёл через «Реал», то не достиг бы нынешнего уровня. «Реал» - крупнейший клуб в мире. Там ощущаешь давление, даже если не такое сильное, как было у Роналду, Бекхэма и компании», - слова Эдегора приводит портал Goal.