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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший клуб сезона АПЛ по средней посещаемости, действующий чемпион – замыкает пятёрку

14 Октября 2023 • 22:24 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Названы самые лучшие клубы АПЛ в текущем сезоне по показателю средней посещаемости. Данными об этом располагает интернет-ресурс Football Web Pages.

Первое место – у «Манчестер Юнайтед» с самым вместительным стадионом в лиге – 73 485 зрителей в среднем за матч. На втором месте – внезапно – «Вест Хэм» и 62 469 зрителей. Замыкает тройку «Тоттенхэм» - 61 872 зрителя.

Вице-чемпион прошлого сезона («Арсенал») и чемпион («Манчестер Сити») идут на четвёртом и пятом местах – 60 105 и 53 244 зрителя соответственно.

Худшая средняя посещаемость у лондонского «Брентфорда» (18 место, 17 004 зрителя), «Лутон Тауна» (19 место, 10 886 зрителей) и «Борнмута» (20 место, 10 843 зрителей). Правда, такие цифры легко объяснить крохотными стадионами у двух последних клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Арсенал Лондон Борнмут Брентфорд Лутон Таун
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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