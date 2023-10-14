​Глейзеры не продали «Манчестер Юнайтед» шейху из Катара – известна сумма

В прессе появилась информация о том, что шейх Джассим отказался от попыток купить «Манчестер Юнайтед» после того, как семья Глейзеров отклонила его последнее предложение.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, предложение шейха из Катара почти в два раза превышало рыночную цену «Манчестер Юнайтед» в 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, шейх планировал дополнительно инвестировать в клуб 1,5 миллиарда долларов.

Как известно, фанаты «Манчестер Юнайтед» регулярно устраивают акции против нынешних владельцев клуба, связывая с ними потерю былого величия.