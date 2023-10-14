Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Глейзеры не продали «Манчестер Юнайтед» шейху из Катара – известна сумма

14 Октября 2023 • 21:24 Комментировать (1)
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

В прессе появилась информация о том, что шейх Джассим отказался от попыток купить «Манчестер Юнайтед» после того, как семья Глейзеров отклонила его последнее предложение.  

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, предложение шейха из Катара почти в два раза превышало рыночную цену «Манчестер Юнайтед» в 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, шейх планировал дополнительно инвестировать в клуб 1,5 миллиарда долларов.

Как известно, фанаты «Манчестер Юнайтед» регулярно устраивают акции против нынешних владельцев клуба, связывая с ними потерю былого величия.

Оценить новость
- 12
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед шейх Джассим
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
14 Октября 2023 в 21:28
ай пусць усидят в гаршке.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
21:24 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры не продали «Манчестер Юнайтед» шейху из Катара – известна сумма 1
20:54 · Англия. Премьер-лига
​Шейх Джассим отказался от попыток купить «Манчестер Юнайтед»
19:01 · Англия. Премьер-лига
Известны два обстоятельства, почему Филлипс летом остался в «Манчестер Сити» 1
18:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может подписать звёздного игрока – он уже играл в АПЛ 1 слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может продать Зума в Саудовскую Аравию слухи
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется защитником сборной Бразилии
16:59 · Англия. Премьер-лига
В «Интере» высказались о возможном возвращении Онана 1
16:54 · Англия. Чемпионшип
​Руни рассказал, как его не узнали охранники «Бирмингема»
16:49 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» положил глаз на украинца, гранды АПЛ тоже в гонке слухи
16:39 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в оборону
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Названо важное условие трансфера Санчо в «Барселону»
14:21 · Англия. Премьер-лига
Тонали будет лечиться от игровой зависимости слухи
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна – на прицеле новые топ-форварды 1 слухи
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в защитнике «Челси»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа: Я люблю «Арсенал», Лондон — это мой дом
Все новости
Рекомендуем