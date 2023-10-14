​Шейх Джассим отказался от попыток купить «Манчестер Юнайтед»

Похоже, шейх Джассим не станет владельцем «Манчестер Юнайтед». По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, представитель Катара вышел из переговоров после того, как его последнее предложение было отклонено семьёй Глейзеров.

Сторона шейха Джассима отказалась давать комментарии, ссылаясь на конфиденциальность. При этом выход из процесса покупки «Манчестер Юнайтед» был подтверждён.

Стоит сказать, что болельщики «Манчестер Юнайтед» в последние годы регулярно выражали недовольство владельцами клуба.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 21 октября – против «Шеффилд Юнайтед».