Известны два обстоятельства, почему Филлипс летом остался в «Манчестер Сити»

Стало известно благодаря каким двум факторам полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс остался минувшим летом в составе «горожан». Как сообщает Football Insider, первый – это травма одного из лидеров клуба, бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне. Второй – уход в «Барселону» полузащитника «горожан» Илкая Гюндогана.

Тем не менее, последующие приходы в команду полузащитников Матео Ковачича и Матеуса Нунеса вновь опустили хавбека в иерархии Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что летом Филлипсом интересовались аж 15 европейских клубов. С большой вероятностью грядущей зимой англичанин покинет стан «горожан».