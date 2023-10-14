«Ливерпуль» рассматривает возможность осуществления трансфера вингера Лероя Сане из «Баварии». Об этом на своих страницах рассказывает Football Insider.

Действующий контракт Сане в Мюнхене рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее в прессе появилась информация о том, что «Бавария» уже начала с Лероем переговоры о новом трудовом соглашении.

Лерою Сане 27 лет, специалисты авторитетного портала оценивают футболиста в 65 миллионов евро.

Стоит сказать, что Сане уже выступал в Премьер-лиге Англии – в 2016-2020 годах он представлял «Манчестер Сити».