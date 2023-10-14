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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» может подписать звёздного игрока – он уже играл в АПЛ слухи

14 Октября 2023 • 18:46 Комментировать (1)

«Ливерпуль» рассматривает возможность осуществления трансфера вингера Лероя Сане из «Баварии». Об этом на своих страницах рассказывает Football Insider.

Действующий контракт Сане в Мюнхене рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ранее в прессе появилась информация о том, что «Бавария» уже начала с Лероем переговоры о новом трудовом соглашении.

Лерою Сане 27 лет, специалисты авторитетного портала оценивают футболиста в 65 миллионов евро.

Стоит сказать, что Сане уже выступал в Премьер-лиге Англии – в 2016-2020 годах он представлял «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Лерой Сане трансферы футбола - лето 2024
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Комментарии (1)
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LMI
14 Октября 2023 в 19:34
Что-то выражение лица у Лероя к статье не радостное от такой перспективы
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