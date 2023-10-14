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«Вест Хэм» может продать Зума в Саудовскую Аравию слухи

14 Октября 2023 • 17:57 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
22.10 18:30

Лондонский «Вест Хэм» может продать своего капитана, центрального защитника Курта Зума в Саудовскую Аравию. Как сообщает британский Football Insider, игроком обороны «молотобойцев» интересуются сразу несколько клубов из этой ближневосточной страны. Отмечается, что лондонский клуб может устроить предложение в 30-35 млн евро.

Напомним, что 28-летний футболист – игрок основы своего клуба и его капитан с этого сезона. В активе защитник 10 матчей в сезоне, в которых он отметился уже одним голом.

Действующий контракт Зума с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Вест Хэм Курт Зума трансферы футбола - зима 2024
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