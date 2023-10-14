«Вест Хэм» интересуется защитником сборной Бразилии

Лондонский «Вест Хэм» присматривается к защитнику «Атлетико Минейро» Гильерме Аране. Об этом пишет 90min со ссылкой на свои источники.

Бразильцу 26 лет, он является воспитанником «Коринтианса». В 2018 году перебрался в свой первый европейский клуб, «Севилью», в 2019 году выступал в аренде за «Аталанту», а спустя год вернулся в Бразилию, где по сей день выступает за «Атлетико Минейро». С 2021 года вызывается в основную сборную Бразилии.

Основная позиция Араны на футбольном поле – левый защитник, иногда он может смещаться выше в атаку. Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн евро, его контракт с нынешним клубом действует до конца 2024 года.