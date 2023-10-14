В «Интере» высказались о возможном возвращении Онана

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном возвращении в миланский клуб голкипера сборной Камеруна Андре Онана.

«В футболе может случиться все, что угодно. Конечно, это была успешная глава для Андре и для нас. Это также была успешная сделка — подписать его бесплатно и продать за эти деньги», - цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 27-летний вратарь ушёл из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом за 52,5 миллиона евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне Онана принял участие в 11 играх, в которых три раза оставил ворота в неприкосновенности.