«Ювентус» ищет возможности по усилению состава. Как сообщает портал Goal со ссылкой на TEAMtalk, на радаре туринского гранда находится полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков. По данным источника, «старая синьора» уже инициировала контакты по украинскому футболисту.

В то же время отмечается, что интерес к 21-летнему Судакову проявляют такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Сити», «Брайтон» и «Челси».

Георгию Судакову 21 год, он является одним из лидеров нынешнего «Шахтёра». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.