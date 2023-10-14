​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в оборону

«Манчестер Юнайтед» неважно провёл первые два месяца сезона и уже сейчас думает об усилении состава. Как сообщает South London Press, «красные дьяволы» следят за защитником Марком Гехи из «Кристал Пэлас».

Гехи является воспитанником академии «Челси». За «Кристал Пэлас» защитник выступает с лета 2021 года. За это время Гехи провёл 91 официальный матч, в которых записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Марка Гехи в 35 миллионов евро.