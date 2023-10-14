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​Названо важное условие трансфера Санчо в «Барселону»

14 Октября 2023 • 14:32 Комментировать

Похоже, у вингера Джедона Санчо нет будущего в «Манчестер Юнайтед». В начале сентября футболиста отстранили от основной команды после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Поговаривают, что реальный интерес к Санчо проявляет «Барселоны» - каталонцы рассматривают вариант с арендой англичанина. Важным условием является то, что Джедону для перехода в каталонский клуб нужно пойти на сокращение зарплаты. Об этом пишет испанский Sport.

Джедону Санчо 23 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 32 миллиона евро.

Игроки «Манчестер Юнайтед» настроены против тен Хага из-за Роналду и Санчо – источник

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024
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