Хавбеку «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали предстоит пройти курс специальной терапии от лудомании. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Ранее Тонали и Дзаньоло подверглись обвинению в совершении ставок на футбольные события.

По сведениям источника, футболист уже давно рассказал своим близким людям о проблеме с игровой зависимостью. Сообщается, что сотрудники прокуратуры предложили Тонали помочь избавиться от лудомании, и полузащитник согласился.

Источник отмечает, что сам футболист осознает, какую ошибку он совершил, и какие последствия его ожидают.

Ранее стало известно, что Тонали дал показания итальянской полиции, после чего покинул расположение национальной команды и вернулся в «Ньюкасл».

Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии после допроса в полиции — игроки подозреваются в ставках

