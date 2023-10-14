Мадридский «Реал» может окончательно отказаться от идеи подписания француза Килиана Мбаппе («ПСЖ») и норвежца Эрилинга Холанна («Манчестер Сити»).

Как сообщает Todofichajes, в «королевском» клубе рассчитывают на бразильского нападающего Эндрика, который переедет на «Сантьяго Бернабеу» из «Палмейраса» летом следующего года.

Кроме того, мадридский гранд рассматривает несколько альтернативных вариантов в атаку. В шорт-листе «Реала» находятся Душан Влахович, Рафаэл Леау и Хулиан Альварес.

Ранее также сообщалось, что в сферу интересов мадридцев попал Виктор Осимхен из «Наполи».