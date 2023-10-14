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«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна – на прицеле новые топ-форварды слухи

14 Октября 2023 • 13:11 Комментировать

Мадридский «Реал» может окончательно отказаться от идеи подписания француза Килиана Мбаппе («ПСЖ») и норвежца Эрилинга Холанна («Манчестер Сити»).

Как сообщает Todofichajes, в «королевском» клубе рассчитывают на бразильского нападающего Эндрика, который переедет на «Сантьяго Бернабеу» из «Палмейраса» летом следующего года.

Кроме того, мадридский гранд рассматривает несколько альтернативных вариантов в атаку. В шорт-листе «Реала» находятся Душан Влахович, Рафаэл Леау и Хулиан Альварес.

Ранее также сообщалось, что в сферу интересов мадридцев попал Виктор Осимхен из «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Душан Влахович Эрлинг Холанн Рафаэл Леау Хулиан Альварес Эндрик
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