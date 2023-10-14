«Арсенал» и «Челси» нацелились на игрока сборной Испании

Испанский полузащитник Дани Ольмо, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

По сообщениям источника, в трансфере хавбека заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси». Ранее также сообщалось о желании «Манчестер Сити» подписать испанца. Кроме того, в сотрудничестве с Дани заинтересована каталонская «Барселона».

Контракт Ольмо с «быками» рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник провел три матча, забил два гола и сделал ассист.