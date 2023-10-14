«Манчестер Сити» хочет бесплатно подписать звезду «Реала»

Немецкий полузащитник Тони Кроос, который выступает за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Defensa Centra.

По сведениям источника, руководство «горожан» хочет заполучить игрока бесплатно летом следующего года. В конце июня у Крооса истечет контракт с «королевским» клубом. Он станет свободным агентом, если «сливочные» не предложат ему новый трудовой договор.

Ранее в прессе сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Кроосу 15 миллионов евро в год.

Тони защищает цвета мадридского коллектива с лета 2014 года. В текущем сезоне Ла Лиги немец провел девять матчей, забил один гол и сделал два ассиста.