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«Манчестер Сити» хочет бесплатно подписать звезду «Реала»

14 Октября 2023 • 11:10 Комментировать

Немецкий полузащитник Тони Кроос, который выступает за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Defensa Centra.

По сведениям источника, руководство «горожан» хочет заполучить игрока бесплатно летом следующего года. В конце июня у Крооса истечет контракт с «королевским» клубом. Он станет свободным агентом, если «сливочные» не предложат ему новый трудовой договор.

Ранее в прессе сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Кроосу 15 миллионов евро в год.

Тони защищает цвета мадридского коллектива с лета 2014 года. В текущем сезоне Ла Лиги немец провел девять матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тони Кроос трансферы футбола - лето 2024
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