Центральный полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла пользуется спросом в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы обозначили Бареллу как одну из приоритетных трансферных целей на ближайшее будущее.

Николо выступает за «нерадзурри» с сентября 2020 года. Срок действующего контракта хавбека с миланским клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.