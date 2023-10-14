Гимараэс включил в контракт с «Ньюкаслом» отступные, которые может выплатить только «Барселона»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс мечтает однажды оказаться в каталонской «Барселоне». По информации от журналиста Тони Хуанмарти, бразильский опорник включил в новый контракт с «сороками» отступные в размере 65-70 миллионов евро, которые может выплатить только «Барселона». Для остальных команд эта сумма составит свыше 100 миллионов.

Напомним, Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года и с тех пор зарекомендовал себя как одного из лучших полузащитников Английской премьер-лиги. Футболист продлил контракт с «сороками» совсем недавно.

В этом сезоне Гимараэс провёл 8 матчей в чемпионате Англии, где отметился голом и результативной передачей.