Эберль заинтересовал «Ливерпуль»

Немецкий функционер Макс Эберль может получить работу в топ-клубе Английской премьер-лиги, об этом рапортуют журналисты Bild. Заинтересованность в его услугах проявляет «Ливерпуль».

Конкурентом мерсисайдцев является мюнхенская «Бавария», которая также заинтересована в этом менеджер. Чемпион Бундеслиги уже вступил с ним в переговоры.

Последним местом работы Эберля был «РБ Лейпциг». Функционер покинул клуб в конце сентября нынешнего года.

Добавим, что с июня пост спортивного директора «Ливерпуля» занимает Йорг Шмадтке. Срок его трудового соглашения с клубом не разглашается.