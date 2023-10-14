Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» выбрал новую трансферную цель

14 Октября 2023 • 08:52 Комментировать

18-летний защитник Патрик Доргу, правами на которого владеет «Лечче», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, талантливым футболистом заинтересовался «Ливерпуль». «Красные» хотят подписать Доргу в качестве долгосрочной альтернативы Эндрю Робертсону.

Патрик перебрался в итальянский чемпионат минувшим летом из Дании. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти поединках во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лечче трансферы футбола - зима 2024 Патрик Доргу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
09:32 · Англия. Премьер-лига
Эберль заинтересовал «Ливерпуль»
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал новую трансферную цель
03:26 · Англия. Премьер-лига
​Холанна смущает скандирование его имени на стадионах
03:26 · Англия. Премьер-лига
Антонио: «Саутгейт не вызывает в сборную Уорда-Прауса, но берёт тех, кто даже не играет»
03:01 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сравнил проблемы в «Челси» и «Манчестер Сити»
02:12 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Все схемы могут работать, но тренер должен идеально знать своих игроков»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Киоун не уверен, что Тони нужен «Арсеналу»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Моуринью одобряет идею подписания Дайера слухи
01:00 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Бразилии высказался о травме Каземиро 1
13 Октября
23:31 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс повторил рекорд сборной Англии 54-летней давности
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может вернуться к кандидатуре Магуайра в январе 1 слухи
22:24 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ готовы переманить Смита-Роу из «Арсенала» слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола провёл трёхчасовую беседу с Беллингемом прошедшим летом слухи
21:16 · Англия. Премьер-лига
Робертсон, скорее всего, повредил плечо
21:14 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх: «Клопп – главная причина моего перехода в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем