«Ливерпуль» выбрал новую трансферную цель

18-летний защитник Патрик Доргу, правами на которого владеет «Лечче», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, талантливым футболистом заинтересовался «Ливерпуль». «Красные» хотят подписать Доргу в качестве долгосрочной альтернативы Эндрю Робертсону.

Патрик перебрался в итальянский чемпионат минувшим летом из Дании. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти поединках во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 2,5 миллиона евро.