​Холанна смущает скандирование его имени на стадионах

Футбольная Европа переживает настоящий культ Эрлинга Холанна, норвежца чествуют везде, даже если он появляется в качестве гостя и ведет себя совсем недружелюбно по отношению к хозяевам. Как это было на Кипре, где он забил два гола местной команде в составе сборной Норвегии. Болельщики сборной Кипра распевали его имя, и такая популярность несколько смущает Эрлинга.

- Иногда такая популярность чуть напрягает. Я начинаю стесняться своей фамилии. Но я ценю поддержку, потому жаловаться не буду, - цитирует слова Эрлинга Холанна итальянское новостное агентство ITASportPress.