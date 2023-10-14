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​Холанна смущает скандирование его имени на стадионах

14 Октября 2023 • 03:26 Комментировать
Кипр
0:4
Норвегия

Футбольная Европа переживает настоящий культ Эрлинга Холанна, норвежца чествуют везде, даже если он появляется в качестве гостя и ведет себя совсем недружелюбно по отношению к хозяевам. Как это было на Кипре, где он забил два гола местной команде в составе сборной Норвегии. Болельщики сборной Кипра распевали его имя, и такая популярность несколько смущает Эрлинга.

- Иногда такая популярность чуть напрягает. Я начинаю стесняться своей фамилии. Но я ценю поддержку, потому жаловаться не буду, - цитирует слова Эрлинга Холанна итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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