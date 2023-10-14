Антонио: «Саутгейт не вызывает в сборную Уорда-Прауса, но берёт тех, кто даже не играет»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио выразил недоумение относительно решений главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

По мнению ямайца, наставник «трёх львов» был обязан пригласить в ряды своей команды полузащитника Джеймса Уорда-Прауса, показывающего впечатляющую игру в составе «Вест Хэма».

«Уорд-Праус регулярно играет в этом сезоне, его статистика говорит сама за себя, но вместо него Саутгейт зовёт в сборную тех, кто даже не играет. Это безумие. Я знаю, что в Англии много качественных футболистов, но ты не должен попадать в сборную, если не играешь в клубе», – цитирует Daily Mail Антонио.

Джеймс Уорд-Праус записал на свой счёт два забитых мяча и шесть ассистов в девяти поединках за «Вест Хэм».